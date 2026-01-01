Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اندلاع نزاع عشائري في ميسان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

منوعات

فيديو 9
المقالات المتاحة 372
رحمة رياض تبرز حضورها في عالم الموضة العالمي مع بداية 2026... شاهدوا الصور!
05:27 | 2026-01-05
10:22 | 2026-01-04
أبل تؤجل "آيفون 18"
10:22 | 2026-01-04
ثورة طبية خارج الأرض.. ألمانيا تسعى لتصنيع "أول كلية بشرية" في الفضاء
08:20 | 2026-01-04
دون حذف المحتوى الثمين.. نصائح لتحرير مساحة تخزين على آيفون
01:24 | 2026-01-03
تسلا تنهي عام 2025 بتراجع حاد في المبيعات
11:38 | 2026-01-02
تسلا تنهي عام 2025 بتراجع حاد في المبيعات
11:38 | 2026-01-02
لهذا السبب..تراجع مبيعات BYD عند أدنى مستوياتها خلال 2025
02:30 | 2026-01-02
لهذا السبب..تراجع مبيعات BYD عند أدنى مستوياتها خلال 2025
02:30 | 2026-01-02
في عالم ديزني.. إصابة موظف أثناء منعه صخرة من الوصول إلى الجمهور
02:27 | 2026-01-02
في عالم ديزني.. إصابة موظف أثناء منعه صخرة من الوصول إلى الجمهور
02:27 | 2026-01-02
توقعات &quot;مخيفة&quot; لميشال حايك حول عام 2026
12:10 | 2026-01-01
توقعات "مخيفة" لميشال حايك حول عام 2026
12:10 | 2026-01-01
آخر الاخبار
17:00 | 2026-01-05 17:00
16:35 | 2026-01-05 16:35
16:11 | 2026-01-05 16:11
16:05 | 2026-01-05 16:05
15:58 | 2026-01-05 15:58
15:44 | 2026-01-05 15:44
المزيد
اخترنا لك
الاضطرابات النفسية عند الرجال… حقيقة صامتة
07:05 | 2026-01-05
رحمة رياض تبرز حضورها في عالم الموضة العالمي مع بداية 2026... شاهدوا الصور!
05:27 | 2026-01-05
لا
لا
لا أعلم
لا أعلم
نعم
نعم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

نقل الرئيس الفنزويلي وزوجته إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك
Play
نقل الرئيس الفنزويلي وزوجته إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك
07:58 | 2026-01-05
الاضطرابات النفسية عند الرجال… حقيقة صامتة
Play
الاضطرابات النفسية عند الرجال… حقيقة صامتة
07:05 | 2026-01-05
ترامب: سنستخرج النفط من فنزويلا ونستعيد ما سرقوه منا
Play
ترامب: سنستخرج النفط من فنزويلا ونستعيد ما سرقوه منا
03:29 | 2026-01-05
نائب رئيس البرلمان لـ السومرية: الاعتماد على النفط سيوصل النظام السياسي الى الانهيار
Play
نائب رئيس البرلمان لـ السومرية: الاعتماد على النفط سيوصل النظام السياسي الى الانهيار
03:10 | 2026-01-05
اليات مدرعة ومدافع ثقيلة بمدخل المنطقة الخضراء.. والسبب؟
Play
اليات مدرعة ومدافع ثقيلة بمدخل المنطقة الخضراء.. والسبب؟
01:29 | 2026-01-05
السيد مقتدى الصدر يزور مرقد الإمام علي (عليه السلام) في النجف
Play
السيد مقتدى الصدر يزور مرقد الإمام علي (عليه السلام) في النجف
14:18 | 2026-01-04
دندش العراقي يوقع عقدا للانضمام إلى أكاديمية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي
Play
دندش العراقي يوقع عقدا للانضمام إلى أكاديمية نادي مانشستر سيتي الإنجليزي
12:35 | 2026-01-04
بالفيديو.. انهيار جسر رئيسي في العراق
Play
بالفيديو.. انهيار جسر رئيسي في العراق
09:27 | 2026-01-04
الدفاع المدني يقتحم حريقا بـ15 فرقة ويطفئ مخزنين وينقذ 8 أخرى في الكاظمية
Play
الدفاع المدني يقتحم حريقا بـ15 فرقة ويطفئ مخزنين وينقذ 8 أخرى في الكاظمية
02:00 | 2026-01-04
طائرة تقل مادورو تصل إلى نيويورك
Play
طائرة تقل مادورو تصل إلى نيويورك
16:52 | 2026-01-03
طريقة لتطهير الماء من ملوثات البلاستيك الدقيقة.. هل تعرفونها؟
11:16 | 2026-01-01
طريقة لتطهير الماء من ملوثات البلاستيك الدقيقة.. هل تعرفونها؟
11:16 | 2026-01-01
الكشف عن أسرار &quot;المجرة المفقودة&quot;.. تلسكوب هابل يحقق
09:02 | 2026-01-01
الكشف عن أسرار "المجرة المفقودة".. تلسكوب هابل يحقق
09:02 | 2026-01-01
هل قلبك في خطر؟.. انظر الى هذه العلامات في عينيك وستعرف
07:59 | 2026-01-01
هل قلبك في خطر؟.. انظر الى هذه العلامات في عينيك وستعرف
07:59 | 2026-01-01
ترامب يهاجم جورج كلوني بعد حصوله على الجنسية الفرنسية
04:43 | 2026-01-01
ترامب يهاجم جورج كلوني بعد حصوله على الجنسية الفرنسية
04:43 | 2026-01-01
&quot;القمر الصياد&quot; يفتح أبواب الحظ: لكن احذروا من غيرة العقرب واندفاع القوس!
03:00 | 2026-01-01
"القمر الصياد" يفتح أبواب الحظ: لكن احذروا من غيرة العقرب واندفاع القوس!
03:00 | 2026-01-01
غير التقليدية.. مخاطر صحية متعددة جراء ارتفاع ضغط الدم
02:05 | 2026-01-01
غير التقليدية.. مخاطر صحية متعددة جراء ارتفاع ضغط الدم
02:05 | 2026-01-01
المزيد
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.