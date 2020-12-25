وفاة "عرّاب" الركبي العراقي

وذكرت لجنة الركبي في بيان "انتقل الى رحمة الله تعالى رئيس لجنة الركبي العراقي الاستاذ احمد قاسم صباح اليوم".وأضافت أن "لجنة الركبي تتقدم بالتعازي لعائلة الركبي وذوي المغفور له بأذن الله عراب الركبي ومؤسسها احمد قاسم تغمده الله بواسع رحمته والهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان".وفي سياق متصل، عزى رئيس الاتحادين العربي والاسيوي قيس عبد الله، بفقدان رئيس الركبي العراقي قائلاً: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن الأسى تلقيت قبل قليل خبر وفاة اخي و صديقي سعادة/ أحمد قاسم حسين رئيس الاتحاد العراقي للركبي".