أوزيل يهنئ المسيحيين: يجب علينا دائما احترام معتقدات الاخرين

مساندة اوزيل لقضية مسلمي الإيغور في الصين وتنصل ناديه من آرائه علنية، والحديث عن أن تلك الأزمة وراء الكواليس كانت سبباً في العلاقة السيئة بين الطرفين.ونشر اوزيل منذ قليل في تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك" قائلاً: "اتمنى عيد ميلاد مجيد لجميع المسيحيين حول العالم، بغض النظر عن معتقداتك الشخصية - يجب علينا دائما احترام معتقدات الاخرين. ابقوا امنين وحافظوا على صحتكم جميعا".أوزيل بعده في الثلاثين من عمره، ولكن منذ عامين وهو شارع في كتابة نهاية مشواره الكروي، ولا تظهر أي علامات اعتراض من النجم الألماني على ذلك.