ادارة الحدود: سنتعامل بالطرق القانونية مع الظلم التحكيمي

وذكر بيان عن الحدود ان "تدريبات فريقنا بكرة القدم شهدت تواجد رئيس الهيئة الإدارية لنادي الحدود الرياضي العميد فواد ناصر الركابي الذي اكد على دعم الإدارة الكامل لفريق كرة القدم الذي سيشد الرحال الى محافظة السماوة لملاقاة اهل الدار يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر دورينا الكروي".واضاف ان "رئيس النادي حث الجهاز الفني واللاعبين على تقديم الأفضل في قادم المباريات والتركيز في المباراة وترك الاعتراضات على الحكام التي ليست بمصلحة الفريق وان كانت هناك اخطاء في بعض الحالات فأن الادارة ستتعامل بالطرق القانونية مع هذا الظلم وان الفريق مطالب الان بتحقيق الفوز كون المركز الذي يقف فيه هو ليس من افكار الادارة التي تتفهم ظروف كرة القدم سيما وان فريقنا يقدم مستويات جيدة لكن ينقصه الحظ في بعض الاحيان والتركيز ايضاً في الدقائق الاخيرة التي خسر بسببها الفريق نقاط كثيرة".وتابع "كما شهدت التدريبات تواجد امين سر النادي السيد حازم تيموز الذي اشارة بدوره على ان الادارة داعمه للفريق بشكل كبير وتنتظر تحقيق الانتصار في مباراة السماوة التي تعد بست نقاط كون المنافس هو مشارك لفريقنا بنفس النقاط وان فريقنا قادر على كسب الفوز ".وتابع تيموز بحسب البيان، "لا نريد النظر الى الخلف ونتحسر على نقاط المباريات السابقة التي فقدناها علينا ان نركز في المباريات القادمة ولا نضيع اي نقاط ونحن قادرون على تحقيق ذلك".