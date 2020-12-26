تعادل دراماتيكي بين ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في البريميرليج

جاء الهدف الأول في المباراة عن طريق ماركوس راشفورد الذي استغل تمريرة برونو فيرناديش السحرية في الدقيقة الـ 23 ومن لمسة واحدة وضع الكرة على يسار كاسبر شمايكل المنفرد به.وأصبح راشفود هو ثالث أصغر لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يسجل 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي بعد واين روني وكريستيانو رونالدو.كذلك كان الهدف هو الصناعة رقم 13 لفيرنانديش مع مانشستر يونايتد ليكون إجمالي ما أسهم فيه 30 هدفًا في الدوري الإنجليزي منذ بدايته مع الفريق، أي أكثر من نصف الأهداف التي سجلها الفريق والتي بلغت 59 هدفًا.عادل ليستر سيتي الكفة سريعًا عن طريق هارفي بارنز الذي سدد كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك بشكل فوري في الدقيقة الـ 31 بعد خطأ ساذج من برونو فيرنانديش في الخروج بالكرة.أضاف برونو فيرنانديش الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ 79 بعد تمريرة رائع من إدينسون كافاني الذي وضعه أمام مرمى ليستر سيتي.سجل جيمي فاردي الهدف الثاني لفريقه ليستر سيتي في الدقيقة 85 بعد تمريرة أيوزي بيريز العرضية التي تلقاها الإنجليزي بشكل مذهل وغيرت اتجاهها قبل الدخول.بتلك النتيجة يرفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة رقم 27 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يرتفع رصيد ليستر سيتي للنقطة الـ 28 في المركز الثاني.