درجال يقطع وعداً لجماهير النوارس: ملعبكم سيُكمل قريباً
تفقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم السبت، واقع العمل في ملعب الزوراء الرياضي سعة 16 الف متفرج في بغداد الكرخ الذي تنفذه شركة بلند باية الإيرانية لحساب وزارة الشباب والرياضة.
واطلع درجال برفقة المهندس المقيم والمدير التنفيذي للشركة على جميع تفاصيل التشطيبات الرئيسة وزراعة النجيل الشتوي منتقدا بطء العمل والتأخير في مفاصل مهمة منه، لا سيما وأن عيون الجميع وجماهيرنا الرياضية تحديداً ترنو إلى موعد الإفتتاح الرسمي للملعب الذي تغير مرات عدة، بسبب التوقفات الكثيرة التي كان للشركة المنفذة الدور الأكبر فيها.
ووجه درجال خلال الزيارة بضرورة العمل المتواصل خلال الاسبوعين المقبلين لتجاوز التأخير الحاصل معربًا عن استعداده للتدخل في تجاوز أية عراقيل قد تحصل.
والتقى الوزير على هامش الزيارة بمجموعة من مشجعي نادي الزوراء الذين يتطلعون لإكمال ملعب ناديهم منذ سنوات، ووعد بإكماله قريباً.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا