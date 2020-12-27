"جزائية" تهزم الكهرباء وتعزز صدارة عندليب الفرات للدوري الممتاز

عزز فريق نفط الوسط صدارته للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بتغلبه على الكهرباء 1-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب التاجي لحاسب مباريات الاسبوع الـ11 من المسابقة.

ونجح عندليب الفرات في حسم المباراة مبكراً بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة عن طريق محترفه المغربي عمر المنصوري من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز وصل رصيد نفط الوسط الى النقطة 23 في صدارة الترتيب العام.

وفي مباراة اخرى، تعادل السماوة سلبياً مع الحدود من دون اهداف.