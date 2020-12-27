ليفانوفسكي لاعب العام في جوائز "غلوب سوكر دبي"
تفوق الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، على كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، ونجم برشلونة ليونيل ميسي، في جوائز جلوب سوكر 2020.
وتوج اللاعب بجائزة جلوب سوكر، خلال مؤتمر أبو ظبي الرياضي الدولي، في الإمارات.
وحقق البولندي الجائزة متفوقًا على الثنائي البرتغالي والأرجنتيني، بعدما توج بجميع الألقاب التي شارك فيها مع بايرن ميونخ.
ليفاندوفسكي فاز بالثلاثية، دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس ألمانيا، وكأس السوبر المحلي، وكأس السوبر الأوروبي.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا