ليفانوفسكي لاعب العام في جوائز "غلوب سوكر دبي"

وتوج اللاعب بجائزة جلوب سوكر، خلال مؤتمر أبو ظبي الرياضي الدولي، في الإمارات.وحقق البولندي الجائزة متفوقًا على الثنائي البرتغالي والأرجنتيني، بعدما توج بجميع الألقاب التي شارك فيها مع بايرن ميونخ.ليفاندوفسكي فاز بالثلاثية، دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس ألمانيا، وكأس السوبر المحلي، وكأس السوبر الأوروبي.