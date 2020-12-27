"السلبية" تتسيد مشهد مواجهة النجف والقوة الجوية

في قمة الاسبوع الـ11 من الدوري الممتاز بكرة القدم، انهى التعادل السلبي مباراة النجف امام القوة الجوية الاي اقيمت على ملعب النجف الدولي.

ولم تشهد المواجهة تسجيل اي هدف رغم الفرص الاي اتيحت للفريقين، لتنتهي كما بدأت.



واضطر حكم المباراة زيد ثامر الى ايقاف المواجهة لعدة دقائق بسبب دخول الجماهير الى ملعب المباراة.



وبهذا التعادل وصل القوة الجوية الى النقطة 19 في وصافة الترتيب العام، بينما بلغ النجف النقطة 16 في المركز السادس.