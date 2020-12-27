أول تعليق من كرستيانو بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بالقرن

‏وقال رونالدو في تغريدة على "تويتر" انه "لا يمكن أن اكون أكثر سعادة مع جائزة الليلة، بينما أنا على وشك الاحتفال بعامي العشرين كلاعب كرة قدم محترف ، فإن جائزة جلوبال هو اعتراف يشعرني بالكثير من الفرح والفخر".وتسلم نجم يوفنتوس الجائزة بحفل جوائز جلوب سوكر، بمؤتمر أبو ظبي الرياضي الدولي، متفوقًا على ليونيل ميسي ومحمد صلاح ورونالدينيو.وحصل رونالدو على نسبة 38%، وحل ميسي في المركز الثاني 24%، ومحمد صلاح 23%، وأخيرًا رونالدينيو 14%.