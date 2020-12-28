مواعيد مباريات اليوم في العراق واوروبا

كما يلعب 3 لقاءات في الدوري الإنجليزي، أهمها بين إيفرتون ومانشستر سيتي.مواعيد مباريات الدوري العراقي الممتاز:14:00 الكرخ x النفط14:00 الصناعات x القاسم16:15 أربيل x الشرطة18:15 نفط ميسان x الطلبة20:15 نفط البصرة x الديوانيةالدوري الإنجليزي:18:00 كريستال بالاس x ليستر سيتي20:30 تشيلسي x أستون فيلا23:00 إيفرتون x مانشستر سيتي