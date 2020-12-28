مواعيد مباريات اليوم في العراق واوروبا
تستكمل مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم اليوم الاثنين بإقامة 5 مباريات.
كما يلعب 3 لقاءات في الدوري الإنجليزي، أهمها بين إيفرتون ومانشستر سيتي.
مواعيد مباريات الدوري العراقي الممتاز:
14:00 الكرخ x النفط
14:00 الصناعات x القاسم
16:15 أربيل x الشرطة
18:15 نفط ميسان x الطلبة
20:15 نفط البصرة x الديوانية
الدوري الإنجليزي:
18:00 كريستال بالاس x ليستر سيتي
20:30 تشيلسي x أستون فيلا
23:00 إيفرتون x مانشستر سيتي
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