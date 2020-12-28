ميسي: بارتوميو خدعني وحاول إيذائي.. رحيلي لـريال مدريد مستحيل

ميسي أكد خلال مقابلته مع فضائية "LaSexta" الإسبانية، أنه لم يستقر حتى الآن على الوجهة المُقبلة له، مُشيرًا إلى أنه سيحسم موقفه بالاستمرار من عدمه في "كامب نو" في حزيران المُقبل.وردًا على "هل يُمكننا أنّ نرى ميسي بقميص ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد؟"، أجاب: "لا، مستحيل أنّ يحدث ذلك".وأضاف: "أنا لا ألعب لأكون الأفضل في العالم، أنا ألعب من أجل الفوز ومنح كل شيء لفريقي".وعن الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونخ 8-2 بالموسم الماضي، في دوري أبطال أوروبا: "لقد كانت مباراة مروعة للجميع، كنا نعلم أنها معقدة، كنا نأتي بالفعل من نتائج سيئة، ولكن لا يُمكنك تخيل مثل هذه النتيجة".وعن اللعب في ملاعب بدون جماهير: "إنه أمر مروع، أشعر بشعور سيء للغاية، كل شيء مختلف تمامًا عن اللعب بجمهور".وعن البروفاكس الشهير والذي أرسله لإدارة برشلونة من أجل الرحيل في الصيف: "لقد أردت إطفاء الطابع الرسمي على الأمور، أردت أنّ أجعل الأمر رسميًا، أخبرت الرئيس مرات عديدة أنني أريد المُغادرة، لكنه رفض الاستماع إليّ".وأكمل: "إذا عاد بالزمن إلى الوراء، سأكرر الأمر مرة أخرى، أنا سأظل ممتنًا إلى الأبد لـ برشلونة وأحب النادي والمدينة، ولكنني اعتقدت أنني بحاجة إلى التغيير".وأردف: "أطفالي قالوا لي إنهم لا يريدون المُغادرة، ولكنني شعرت أنّ الأمر كان الأفضل بالنسبة لي، لكن بارتوميو لم يسمح لي بالمغادرة، وحاول أنّ يؤذيني بتسريب أشياء عني، لقد حاول أنّ يجعلني أبدو مثل رجل سيء".واسترسل : "بارتوميو خدعني مرات عديدة، لا أستطيع أن أخبرك بالأشياء التي وعدني بها، لكن يمكنني أن أخبرك أنه كذب علي عدة مرات على مدار سنوات عديدة".وأتم تصريحاته قائلًا: "كنت أعلم إنني إذا ذهبت إلى المحكمة، فسأربح قضيتي، الكثير من المحامين أخبروني ذلك، لكنني لم أرغب في مغادرة برشلونة بهذه الطريقة".