النفط يستعيد توازنه بفوز مهم على الكرخ في ممتاز الكرة
بعد خسارتين متتاليتين، نجح فريق النفط في استعادة توازنه مجدداً بتغلبه على مضيفه الكرخ 2-0 في اللقاء الذي احتضنه ملعب الساحر احمد راضي ضمن الجولة الـ11 من دوري الكرة الممتاز.
ونجح ابناء المدرب يحيى علوان في فرض سيطرتهم ليتمكنوا من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 57 عن طريق اللاعب موسى عدنان.
وتمكن النفط من مضاعفة النتيجة عند الدقيقة 90+4 عن طريق مهاجمه محمد داود من ركلة جزاء.
وبهذا الفوز اصبح رصيد النفط 15 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الكرخ عند النقطة 11 في المركز الـ14.
وفي لقاء اخر، تعادل الصناعات الكهربائية مع القاسم 1-1.
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