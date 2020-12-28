النفط يستعيد توازنه بفوز مهم على الكرخ في ممتاز الكرة

ونجح ابناء المدرب يحيى علوان في فرض سيطرتهم ليتمكنوا من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 57 عن طريق اللاعب موسى عدنان.وتمكن النفط من مضاعفة النتيجة عند الدقيقة 90+4 عن طريق مهاجمه محمد داود من ركلة جزاء.وبهذا الفوز اصبح رصيد النفط 15 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الكرخ عند النقطة 11 في المركز الـ14.وفي لقاء اخر، تعادل الصناعات الكهربائية مع القاسم 1-1.