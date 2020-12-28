بسبب حادثة البصق.. لجنة الانضباط تقرر معاقبة لؤي العاني بالحرمان لأربع مباريات

ورصدت كاميرات مباراة النجف والقوة الجوية امس، قيام العاني بالبصق على تالا خلال المباراة، لكن الحادثة تمت بعيداً عن أنظار حكم اللقاء.وذكرت التطبيعية في بيان أن "لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، قررت معاقبة لاعب القوة الجوية (لؤي العاني) بالحرمان لأربع مباريات، وغرامة مالية قدرها أربعة ملايين دينار، على أن تُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة".واوضحت أن "القرار اتخذ بعد اطلاع اللجنة على الفيديو المُصوَر من مباراة النجف والقوة الجوية التي جرت في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز الذي يظهر فيه لاعب القوة الجوية (لؤي العاني) بجانب لاعب النجف المحترف (تالا)".وبينت "ما بدرَ من العاني من سلوكٍ غير رياضي، وتصرفٍ مُشين ومنافٍ للأخلاق الرياضية، ومخالفٍ للوائح الانضباط النافذة حسب المادة 110/ 3 انضباط، واستنادًا الى احكام المادة 50 / 6 .. والقرار قابلٌ للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة أيام".