للمباراة الثانية على التوالي.. مهاوي يقود الشرطة لفوز جديد في ممتاز الكرة

واقيمت المباراة على أديم ملعب فرانسوا حريري ضمن لقاءات الاسبوع الحادي عشر من المسابقة.مهاوي استطاع ان يسجل هدفاً مشابها للذي احرزه في لقاء الكرخ، ليضع الكرة في شباك اربيل عند الدقيقة 77.الفوز منح القيثارة الخضراء ثلاث نقاط وضعته في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، امام الخسارة فجمدت رصيد أربيل عند النقطة 13 في المركز الثاني عشر.