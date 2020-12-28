الشهر المقبل.. وفد خليجي يزور العراق لتفقد منشآت خليجي 25
أكد حميد الشيباني رئيس لجنة التفتيش التي شكلها اتحاد كأس الخليج العربي لزيارة العراق من أجل تفقد المرافق الخاصة بمدنية البصرة لاستضافة النسخة 25 من كأس الخليج أن الزيارة ستكون خلال الفترة ما بين 24 حتى 27 كانون الثاني المقبل من أجل الوقوف على جاهزية المدينة من ناحية الملاعب والبنى التحتية التي تتعلق بالاستضافة، وستكون وفق الضوابط والمعايير التي تنص عليها لائحة بطولات كأس الخليج.
وقال الشيباني في بيان إن "العراق له تاريخ كبير في بطولات كأس الخليج وعنصر فاعل فيها، ومنتخبه سبق أن فاز بالبطولة عدة مرات، ونتمنى أن يكون الأشقاء في العراق قد استفادوا من الفترة السابقة في إكمال المتطلبات أو المضي في إكمالها على النحو المطلوب ..لقد وسبق أن قمنا بزيارة قبل سنوات إلى مدينة البصرة، واطلعنا على المدينة الرياضية".
وتابع ان "الشروط ليست صعبة ولا تخرج عما تضمنته اللائحة من اشتراطات مرتبطة بالبنى التحتية من ملاعب وفنادق وطرق والجوانب الأمنية، وربما يدخل من ضمنها البرتوكول الطبي جراء جائحة كورونا إذا ما استمر الوباء لا سمح الله".
واوضح الشيباني أن "الفترة المتبقية على موعد انطلاق المنافسة ليست طويلة وتحتاج إلى جهد كبير جدا"، لافتا الى "احتمالية أن يحضر الوفد المباراة المتوقع تنظيمها خلال هذه الفترة بين المنتخبين العراقي والكويتي".
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