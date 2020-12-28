الشهر المقبل.. وفد خليجي يزور العراق لتفقد منشآت خليجي 25

وقال الشيباني في بيان إن "العراق له تاريخ كبير في بطولات كأس الخليج وعنصر فاعل فيها، ومنتخبه سبق أن فاز بالبطولة عدة مرات، ونتمنى أن يكون الأشقاء في العراق قد استفادوا من الفترة السابقة في إكمال المتطلبات أو المضي في إكمالها على النحو المطلوب ..لقد وسبق أن قمنا بزيارة قبل سنوات إلى مدينة البصرة، واطلعنا على المدينة الرياضية".وتابع ان "الشروط ليست صعبة ولا تخرج عما تضمنته اللائحة من اشتراطات مرتبطة بالبنى التحتية من ملاعب وفنادق وطرق والجوانب الأمنية، وربما يدخل من ضمنها البرتوكول الطبي جراء جائحة كورونا إذا ما استمر الوباء لا سمح الله".واوضح الشيباني أن "الفترة المتبقية على موعد انطلاق المنافسة ليست طويلة وتحتاج إلى جهد كبير جدا"، لافتا الى "احتمالية أن يحضر الوفد المباراة المتوقع تنظيمها خلال هذه الفترة بين المنتخبين العراقي والكويتي".