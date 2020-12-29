مواعيد مباريات اليوم في العراق وانجلترا واسبانيا
مواعيد مباريات اليوم في العراق وانجلترا واسبانيا
تختتم مباريات الاسبوع الحادي عشر من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الثلاثاء بإقامة مباراتين في بغداد والبصرة.
وتقام 5 مواجهات مثيرة في الدوري الإنجليزي، أبرزها بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، بينما تلعب 4 مباريات في الدوري الإسباني، أهمها بين برشلونة وإيبار.
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء:
الدوري العراقي الممتاز
14:00
الميناء
x
امانة بغداد
16:15
الزوراء
x
زاخو
الدوري الإنجليزي
21:00
برايتون
x
آرسنال
21:00
بيرنلي
x
شيفيلد يونايتد
21:00
ساوثهامبتون
x
وست هام
21:00
وست بروميتش
x
ليدز
23:00
مانشستر يونايتد
x
وولفرهامبتون
الدوري الإسباني
19:00
إشبيلية
x
فياريال
21:15
برشلونة
x
إيبار
23:30
قادش
x
بلد الوليد
23:30
ليفانتي
x
ريال بيتيس
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