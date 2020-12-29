مواعيد مباريات اليوم في العراق وانجلترا واسبانيا

تختتم مباريات الاسبوع الحادي عشر من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الثلاثاء بإقامة مباراتين في بغداد والبصرة.وتقام 5 مواجهات مثيرة في الدوري الإنجليزي، أبرزها بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، بينما تلعب 4 مباريات في الدوري الإسباني، أهمها بين برشلونة وإيبار.وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء:الدوري العراقي الممتاز14:00الميناءامانة بغداد16:15الزوراءزاخوالدوري الإنجليزي21:00برايتونآرسنال21:00بيرنليشيفيلد يونايتد21:00ساوثهامبتونوست هام21:00وست بروميتشليدز23:00مانشستر يونايتدوولفرهامبتونالدوري الإسباني19:00إشبيليةفياريال21:15برشلونةإيبار23:30قادشبلد الوليد23:30ليفانتيريال بيتيس