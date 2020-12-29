سيتين: مستعد للعودة الى برشلونة

وكان سيتين قد تولي مسؤولية تدريب برشلونة في يناير الماضي قبل أن تقرر الإدارة إقالته في آب الماضي بعد الخسارة المذلة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.وخسر برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي الموسم الماضي من البطولة الأوروبية.وقال سيتين في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد تغلبت بالفعل على الفترة الصعبة التي عانيت منها بسبب ما حدث في برشلونة، لكن هذا أمر عليك التعامل معه كجزء من وظيفتك".وأضاف: "كانت تجربتي مع برشلونة غير عادية، صحيح أننا لم أستمتع بفترتي كما كنت أتمنى، لكني وجدت أشياء كانت رائعة حقًا".وواصل: "لست نادمًا على تدريب برشلونة، وإذا طلب مني العودة يومًا ما سأعود، كانت تجربة رائعة".وأوضح: "أظهرت البيانات أننا تمكنا من تحسين بعض السجلات منذ البداية، مثل استعادة العديد من الكرات في ميدان الخصم، أو الاستحواذ على الكرة لفترات أطول بكثير والتحكم بشكل أفضل في الهجمات المرتدة، هناك أمور لم تسر معنا بشكل جيد، بعضها يعاني منها كومان كذلك في الوقت الحالي".وفيما يتعلق بعلاقته مع اللاعبين طوال مسيرته التدريبية، أكد سيتين أنه "لم يواجه مشاكل أبدًا إلا مع ثلاثة أو أربعة في أربعة عشر عامًا".