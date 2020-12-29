صاروخية جبار كريم تقود بغداد للفوز على الميناء

قاد جبار كريم، فريقه امانة بغداد للفوز على الميناء بنتيجة 1-0 في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين ضمن الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء.

واحتضن ملعب البصرة الدولي اللقاء الذي يأتي لحساب الاسبوع الحادي عشر من المسابقة.



وسجل كريم الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 65.





وبهذا الفوز وصل رصيد امانة بغداد الى النقطة 17 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الميناء عند النقطة 11 في المركز الخامس عشر.