برشلونة يقع في فخ التعادل مع إيبار

برشلونة دخل المباراة بدون ليونيل ميسي الذي تواجد في المدرجات، وشاهد تعثر فريقه في آخر مبارياته في عام 2020، الذي لم يشهد أي تتويج بأي بطولة لـ النادي الكتالوني.شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي لكنه كان مثيرًا، بعد اهدار بريثوايت ركلة جزاء احتسبت للمدافع الأوروجوياني أروخو عن طريق تقنية الـVAR، في الدقيقة 8.ظل برشلونة يبحث عن هدف التقدم، وجاء عن طريق الدنماركي بريثوايت، لكن تقنية الـVAR ألغته بداعي التسلل على مهاجم البلوجرانا، في الدقيقة 26.إيبار هدد مرمى برشلونة على استحياء في الشوط الأول، وحصل على العديد من الركنيات، لكن دفاع البلوجرانا كان بالمرصاد.وسط كل هذا كان ليونيل ميسي في المدرجات يتابع كل شيء، يتمنى لو كان في الملعب لمساعدة فريقه في مباراة أصبحت صعبة، مع نهاية شوطها الأول بالتعادل السلبي.في الشوط الثاني، خرج سيرجينو ديست الأمريكي ودخل الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي رفع النسق للبلوجرانا.أولى محاولات برشلونة في الشوط الثاني كانت عن طريق البديل ديمبلي ولكن مرت تسديدته بجانب القائم الأيمن لـ ديميتروفيتش في الدقيقة 48.الدقيقة 56 أهدر ديمبلي انفرادًا تامًا بالمرمى، تصدى له الحارس ديميتروفيتش، وتمت معاقبته بـ هدف التقدم لـ إيبار عن طريق كيكي جارسيا، الذي استغل خطأ أروخو وانفرد بمرمى تيرشتيجن، واضعًا الكرة في مرمى برشلونة عند الدقيقة 57.في الدقيقة 66 دخل كوتينيو وترينكاو، وخرج بيانيتش وجريزمان، في تغييرات من رونالد كومان لتنشيط الفريق، وبالفعل، كان لذلك مفعولًا سحريًا في أقل من دقيقة، بعدما تبادل الثنائي الكرة مع جونيور فيربو، الذي وضع الكرة أمام ديمبلي مسجلًا هدف التعادل في الدقيقة 67.الدقيقة 72 أهدر برايثوايت هدف التقدم بعد تمريرة النشيط ديمبلي، وسط حسرة على ملامح ليونيل ميسي في المدرجات.تغييرات إيبار كانت لتأمين النتيجة، بينما كومان الذي دفع بـ بوسكيتس ثم ريكي بويج، لم يتمكن من تغيير النتيجة.كوتينيو خرج في الدقيقة 90 مصابًا ولم يستطع استكمال المباراة، بينما كومان كان ينظر لـ تألق إيبار وسوء مستوى فريقه في تسجيل الفرص.وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي، ويفشل برشلونة في تحقيق فوز في آخر مباراة له بعام 2020، ويصبح في المركز الساس برصيد 25 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما إيبار يحقق نقطة تساعده في موقفه الصعب، ويصعد للمركز الـ 14 برصيد 16 نقطة.