عبدالاله: محكمة التمييز الاتحادية تنظر في انتخابات المكتب التنفيذي

وقال عبدالاله في حديث للسومرية نيوز، "نحترم القرارات الصادرة من مجلس القضاء الاعلى ، لذلك توجهنا الى محكمة التمييز الاتحادية لنقض القرار الصادر من محكمة المنازعات الرياضية ، كون القرار الصادر من المحكمة كان مستعجلا و مجحف بحق العملية الانتخابية التي أشرف عليها سبعة قضاة منتدبين من مجلس القضاء الاعلى ومن المستوى الاول على مستوى العراق".واوضح ان "تمييز القرار يعني ايقاف كافة الاجراءات التحضيرية للانتقال الى اجراء الانتخابات وان الطعن في قرار المحكمة هو حق قانوني بموجب قانون المرافعات المدني العراقي رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ ، سيتبعه لاحقا اجراءات قضائية داخلية وخارجية للوقوف بوجه اي اجراءات غير قانونية تفرض على الجمعية العامة".