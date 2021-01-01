إلغاء مباراتي منتخب الشباب أمام لبنان الأولمبي

وذكرت الهيئة في بيان ان "الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم قررت إلغاء مباراتي منتخبنا الوطني للشباب امام منتخب لبنان الأولمبي والتي كان من المقرر إقامتهما بالسادس والتاسع من الشهر الجاري في محافظة كربلاء المقدسة".واضافت ان "الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي، خاطبت الجانب اللبناني بخصوص الغاء المباراتين الوديتين أمام منتخب لبنان الاولمبي، وذلك بسبب ظروف كورونا وقيود السفر، والغاء بطولة آسيا للشباب".وكانت المباراتان المقرر إقامتهما ضمن تحضيرات منتخب الشباب لبطولة آسيا تحت 19، والتي تم إلغاؤها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أول أمس الاربعاء.