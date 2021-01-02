سبت مليء بالمباريات في العراق والعالم.. تعرف على المواعيد

وتقام أيضاً 4 مواجهات مثيرة في الدوري الإنجليزي، أبرزها بين توتنهام وليدز يونايتد، بينما تلعب 4 مباريات في الدوري الإسباني، أهمها بين ريال مدريد وسيلتا فيغو.في ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت:الدوري العراقي الممتاز:12:45القاسمالزوراء14:30أمانة بغداد xزاخو14:30الديوانيةالصناعات الكهربائية14:45النفطأربيل17:00الشرطةالميناءالدوري الإنجليزي15:30توتنهامليدز يونايتد18:00كريستال بالاسشيفليد20:30برايتونوولفرهامبتون23:00وست بروميتشآرسنالالدوري الإسباني16:00فياريالليفانتي18:15ريال بيتيسإشبيلية20:30خيتافيبلد الوليد23:00ريال مدريدسيلتا فيغوالدوري الألماني17:30فيردر بريمنيونيون برلين17:30إينتراختباير ليفركوزن17:30كولنأوغسبورغ17:30أرمينيا بيليفيلدبروسيا مونشغلادباخ17:30هوفنهايمفرايبورغ20:30هيرتا برلينشالكه22:30شتوتغارتلايبزيغ