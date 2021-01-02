سبت مليء بالمباريات في العراق والعالم.. تعرف على المواعيد
تستكمل مباريات الاسبوع الثاني عشر من الدوري الممتاز بكرة القدم اليوم السبت بإقامة خمس مباريات.
وتقام أيضاً 4 مواجهات مثيرة في الدوري الإنجليزي، أبرزها بين توتنهام وليدز يونايتد، بينما تلعب 4 مباريات في الدوري الإسباني، أهمها بين ريال مدريد وسيلتا فيغو.
في ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت:
الدوري العراقي الممتاز:
12:45
القاسم
x
الزوراء
14:30
أمانة بغداد x
زاخو
14:30
الديوانية
x
الصناعات الكهربائية
14:45
النفط
x
أربيل
17:00
الشرطة
x
الميناء
الدوري الإنجليزي
15:30
توتنهام
x
ليدز يونايتد
18:00
كريستال بالاس
x
شيفليد
20:30
برايتون
x
وولفرهامبتون
23:00
وست بروميتش
x
آرسنال
الدوري الإسباني
16:00
فياريال
x
ليفانتي
18:15
ريال بيتيس
x
إشبيلية
20:30
خيتافي
x
بلد الوليد
23:00
ريال مدريد
x
سيلتا فيغو
الدوري الألماني
17:30
فيردر بريمن
x
يونيون برلين
17:30
إينتراخت
x
باير ليفركوزن
17:30
كولن
x
أوغسبورغ
17:30
أرمينيا بيليفيلد
x
بروسيا مونشغلادباخ
17:30
هوفنهايم
x
فرايبورغ
20:30
هيرتا برلين
x
شالكه
22:30
شتوتغارت
x
لايبزيغ
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