أميركي يرتدي "فانيلة" سلة الحشد الشعبي

وذكر النادي في بيان ان "إدارة نادي الحشد الشعبي الرياضي، انهت الموافقات الأصولية لانضمام اللاعب الامريكي ماكي ديرك لتمثيل فريق النادي لكرة السلة وسوف يخوض منافسات النافذة الثانية لدوري السلة الممتاز".واوضح أن "اللاعب الأمريكي يبلغ من العمر 31 عاما وطوله مترين و11 سم سبق له أن احترف اللعب في الدوري الاردني وكانت آخر مشاركة له في الموسم الماضي مع نادي الظفرة الإماراتي وسيلعب مع سلة الحشد الشعبي بديلا للمحترف اللبناني الدولي علي حيدر الذي كان نجم منافسات النافذة الأولى بيد أن الإصابة التي تعرض لها حرمته من إكمال مهمته في منافسات النافذة الثانية التي سوف تجمع سلة الحشد الشعبي مع فرق بغداد".وستنطلق مباريات النافذة الثالثة يوم الثلاثاء القادم حيث يلتقي فريق الحشد الشعبي فريق الكهرباء عند الساعة السابعة مساء على قاعة الشعب المغلقة.