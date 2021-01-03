لمسة هولندية تمنح برشلونة العلامة الكاملة امام هويسكا

وعاد برشلونة لتقديم عروضه القوية مع بداية مسيرته في العام الجديد لكنه اصطدم بالدفاع المتكتل من مضيفه هويسكا الذي نجح في الصمود كثيرا أمام الهيمنة التامة للضيف الكتالوني.ورفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس ، وتجمد رصيد هويسكا عند 12 نقطة في المركز الأخير.وحسم برشلونة المباراة بهدف نظيف سجله الهولندي فرنكي دي يونج في الدقيقة 27 لكن الفريق أهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بفوزه بنتيجة كبيرة للغاية كما تصدى دفاع وحارس مرمى هويسكا للعديد من الفرص الخطيرة.