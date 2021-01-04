راضي شنيشل يقود الوحدة التدريبية الاولى للنوارس

وكان نادي الزوراء، قد اعلن امس، تعاقده مع شنيشل لقيادة الفريق ويساعده كل من حسام فوزي وحيدر عبد الأمير وصالح حميد مدرباً للحراس ونصير عبد الأمير مدرباً للياقة وعبد الأمير ناجي محللاً فنياً.وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "المدرب راضي شنيشل، سيوقع على عقده اليوم وسيقود الوحدة التدريبية الاولى للزوراء".واوضح أن "المدرب حدد اهدافه في الدوري الممتاز ودوري ابطال آسيا خلال الاجتماع يوم امس وهو من اختار الكادر المساعد له".واضاف ان "ادارة نادي الزوراء توجه الشكر للمدرب باسم قاسم وكادره المساعد على كل ما قدموه خلال الفترة الماضية".