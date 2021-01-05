عبدالاله: اجتماع الاتحادات الرياضية في مقر وزارة الشباب غير قانوني

وذكر عبدالاله ، في بيان تسلمت السومرية نيوز نسخة منه "لا نعترف بشرعية القرارات الناتجة عن الاجتماع التشاوري لمجموعة من الاتحادات الرياضية مع وزير الشباب والرياضة ، و قمنا بمخاطبة اللجنة الاولمبية الدولية ، و ابلاغهم بالخروق القانونية التي انتهك بموجبها النظام الداخلي للجنة الاولمبية العراقية رقم (١) لسنة ٢٠٢٠ ، كما سنتقدم بمذكرة احتجاج الى حسن كريم الكعبي نائب رئيس مجلس النواب العراقي، الذي سبق تكليفه من غالبية أعضاء الجمعية العامة بالإشراف على خارطة الطريق التي وضعتها عمومية الاولمبية في ٥ كانون الاول ٢٠٢٠".وأضاف "احترمنا القرارات القضائية ، وتوجهنا للطعن لدى محكمة التمييز الاتحادية ، لذلك نطالب الجميع باحترام النظام الداخلي للجنة الاولمبية العراقية ، و الاحتكام الى المادة (٤٧-١) من النظام لمعالجة المشكلة الحالية التي تمر بها الاولمبية ، تجنبا لمزيد من التعقيدات على البيت الاولمبي العراقي".