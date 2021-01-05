السهلاني: درجال وحمودي وضعا حجر الاساس لتعديل المسار الاولمبي

وقال السهلاني في بيان إن "الجهد الذي بذله وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي كان مثمراً ونتج عنه اتفاق الرابع من كانون الثاني ٢٠٢١ ، وتوقيع الجمعية العمومية على تنفيذ خارطة طريق الخروج من المأزق وتشكيل لجنة ثلاثية محايدة اتسمت اسماءها بالكفاءة والنزاهة"، مؤكداً ان "درجال وحمودي وضعا حجر الاساس لتعديل المسار الاولمبي".واعرب السهلاني عن "شكره للجمعية العمومية التي ساهمت بشكل فاعل في تمضية الاتفاق"، مؤكدا أن "المرحلة القادمة لن تشهد انقسامات حادة ، بعد ان حددت الاولمبية الدولية ضرورة التزام جميع الاطراف بتطبيق النظام الداخلي والميثاق الاولمبي والتمسك بالقرارات الدولية وعدم الاجتهاد في نصوصها"، متمنياً النجاح للجنة الثلاثية".