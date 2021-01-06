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برشلونة يقتحم مثلث الكبار بانتصار صعب على بلباو

رياضة

2021-01-06 | 17:52
برشلونة يقتحم مثلث الكبار بانتصار صعب على بلباو
2,477 مشاهدة

قاد الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم هجوم فريق برشلونة، فريقه للفوز على فريق أتلتيك بلباو، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية بالدوري الإسباني.

هذا الانتصار رفع رصيد برشلونة للنقطة 31، ليصعد إلى المركز الثالث في سلم ترتيب الليجا، خلف ريال مدريد الوصيف، وأتلتيكو مدريد المُتصدر، فيما توقف رصيد أتلتيك بلباو عند 21 نقطة بالمركز التاسع في سلم ترتيب الدوري الإسباني.

الشوط الأول

النادي الكتالوني انهى الشوط الأول مُتقدمًا في النتيجة بهدفين مقابل هدف، رغم التأخر في النتيجة مُبكرًا، حيث افتتح أصحاب الأرض، التهديف، في الدقيقة الثالثة عبر إينيايكي ويليامز، الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من راؤول جارسيا، حصل عليها ويليامز، وانطلق بسرعة من الجهة اليمنى مستغلًا التراخي الدفاعي من برشلونة، ووصل منطقة الجزاء، ورواغ الدفاع وسدد الكرة في شباك تير شتيجن.

وفي الدقيقة السادسة، أضاع سيرجينو ديست هدف التعادل لـ برشلونة، بعد تمهيد للكرة من جريزمان من داخل منطقة الجزاء، ولكن الأمريكي سدد بسهولة والحارس أوناي سيمون تصدى للكرة.

وفي الدقيقة 14، تمكن الإسباني الشاب بيدري، من إحراز هدف التعادل لـ برشلونة، بعد خطأ فادح من الحارس أوناي سيمون، وعرضية من ميسي، خدعت حارس مرمى أصحاب الأرض، مهدها فرينكي دي يونج بباطن القدم، ذهبت لـ رأس بيدري الذي سددها في المرمى مُسجلًا هدف التعادل.

وفي الدقيقة 38، تمكن ليونيل ميسي من إحراز الهدف الثاني للنادي الكتالوني، بهدف تيكي تاكا، حيث بدأ ليو الهجمة ومرر لـ لـ بيدري، والإسباني أعاد الكرة مرة أخرى لـ ليو، والبرغوث يسجل من داخل منطقة الجزاء في مرمى الحارس أوناي سيمون.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني، كاد إينياكي ويليامز أنّ يحرز الهف الثاني لـ أتلتيك بلباو، ولكن المدافع الأوروجوياني، رونالد أروجوا أبعد الكرة قبل المُهاجم الإسباني في الدقيقة 50.
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