عبد الحميد يرد على السهلاني: أنفذ تعليمات وتوجيهات الأولمبية الدولية

وقال عبد الحميد في بيان "أنفذ تعليمات و توجيهات اللجنة الأولمبية الدولية وفق التفسيرات القانونية الصحيحة و السليمة و التي انا ضليع بها وفق خبرة طويلة من العمل الاولمبي و الدراسة الأكاديمية التي يفتقر لها السهلاني و من على شاكلته ".وأضاف ان "تصريح السهلاني منافٍ للحقيقة و محاولة يائسة لتضليل الرأي الرياضي العام لا سيما انه لا يحمل أية صفة قانونية في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية"، مبينا "انا موظف في الاولمبية وأنفذ ما يمليه عليّ واجبي الوظيفي وفق السياقات القانونية التي تحافظ على شخصية و مكانة المؤسسة الاولمبية بعض النظر عن الصراعات والمشاكل الدائرة".