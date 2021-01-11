اللجنة المركزية لخليجي 25: مباراة الكويت ستكون المعيار لقدرة العراق على استضافة البطولة

عقدت اللجنة المركزية المشكلة لتهيئة متطلبات زيارة الوفد الخليجي لمدينة البصرة، اجتماعها الأول برئاسة مستشار الوزارة لشؤون الرياضة حسن علي كريم وعضوية مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة أحمد عودة ومدير عام شؤون الأقاليم والمحافظات طالب جابر ومدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي محمود خلف ومدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي موفق عبد الوهاب، إلى جانب عضوية نائب رئيس اللجنة التطبيعية لاتحاد كرة القدم شامل كامل.



وبحسب بيان لوزارة الشباب والرياضة فإنه "تم خلال الاجتماع بحث أمور عدة ابرزها الأمور اللوجستية والمستلزمات الواجب تهيئتها للزيارة التفقدية التي سيقوم بها وفد الإتحاد الخليجي للمدة ما بين 24-27 من الشهر الجاري للتعرف على استعدادت العراق لإستضافة الحدث الخليجي الكبير ومشاهدة المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني أمام نظيره الكويتي في 27 كانون الثاني، والاطلاع على الأمور التنظيمية و البنى التحتية لمحافظة البصرة والنظر بإمكانية تنظيم العراق لخليجي ٢٥، كون هذه المباراة ستكون المعيار لقدرة العراق على إستضافة البطولة من عدمها".

واضافت "تم الاتفاق على توزيع المهام بين الوزارة واتحاد الكرة إلى جانب الجهات الساندة في الحكومة المحلية لمحافظة البصرة التي سيكون على عاتقها توفير الفنادق و الأمور الأمنية والجهد البلدي وتأهيل الجانب الصحي وتخصيص مستشفى للوفود الرياضية، اما ما يخص الجانب الفني والمخاطبات الرسمية والمواعيد فستكون مسؤوليته على اتحاد كرة القدم، في حين ستتكفل وزارة الشباب والرياضية بتهيئة ملاعب المدينة الرياضية والفنادق الخاصة بالوفود وإصدار سمات الدخول ومرافقة الوفود والتغطية الإعلامية والعمل التطوعي إلى جانب السعي لمفاتحة مجلس الوزراء من أجل خصيص ميزانية خاصة لبطولة خليجي 25".