كاتانيتش: لا يوجد سبب لاستدعاء المحترفين.. لعبنا جميع المباريات من دونهم

وقال كاتانيتش في تصريح نشره الموقع الرسمي للهيئة التطبيعية ان "مباراة الامارات فرصة جيدة امام اللاعبين الجدد لاثبات امكاناتهم وكذلك فرصة للتعرف على مستويات اللاعبين الذين لم يلعبوا لفترة طويلة".واضاف ان "المنتخب الاماراتي اصبح اقوى الان خاصة مع قيامهم بتجنيس عدد من اللاعبين، كنت هنا (يقصد الامارات) قبل 10 سنوات ولكن الان الفريق اختلف".وعن سبب عدم استدعائه للاعبين المحترفين، اكد كاتانيتش، ان "اللاعبين يتوجب عليهم معرفة عدم تواجدهم مع المنتخب، انا استدعي اللاعبين الذين يقدمون مستويات جيدة".وتابع "المنتخب الوطني خاض مباراة ايران وكأس الخليج والكثير من المباريات من دونهم ونحن متصدرون المجموعة في التصفيات، لذلك لا يوجد سبب لاستدعائهم".واكمل كاتانيتش، "كل لاعب من هؤلاء لدي اعلامي يدعمه، عليهم الكف عن ذلك يجب ان لا يسلطوا الضغط على لاعبي المنتخب الوطني".وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الاماراتي، غداً على ملعب نادي الوصل وستنطلق صافرتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.