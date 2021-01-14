رئيس اتحاد اليد: استقالة سلام عواد قانونية

اكد رئيس الاتحاد المركزي لكرة اليد محمد الاعرجي ان الاستقالة التي تقدم بها رئيس الاتحاد السابق سلام عواد من العمل في الاتحاد الى الهيئة الادارية قانونية و بخط يده.

وقال الاعرجي في بيان ان "الهيئة الادارية لاتحاد كرة اليد صادقت رسمياً و بالإجماع على استقالة عواد و اختيار رئيس جديد بشكل قانوني و بالإجماع ايضا".



واوضح ان "الرئيس السابق قدم طلبين للهيئة الادارية الاول إعفاءه من منصب رئاسة الاتحاد و الثاني استقالته من العمل في اتحاد كرة اليد و تمت الموافقة عليها بتصويت جميع أعضاء الهيئة الادارية".