تكريم مارادونا يكلف ميسي 600 يورو

وقام ميسي بلفتة رائعة خلال مباراة أوساسونا في بطولة الدوري الإسباني بعد وفاة مارادونا عقب تسجيله هدفًا في هذه المواجهة في نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2020.وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، تم تغريم ميسي مبلغ 600 يورو بعدما قام بخلع قميصه للاحتفال بقميص مارادونا مع فريق نيويلز أولد بويز في الأرجنتين، النادي الذي لعب له كلاً منهما من قبل.وصدقت لجنة الاستئناف على القرار الصادر يوم 2 ديسمبر ضد ميسي بتغريمه 600 يورو و180 يورو على نادي برشلونة في تلك الواقعة من قبل لجنة الانضباط.وبالتالي، رفضت اللجنة استئناف برشلونة حيث حاول الأخير تبرير ما فعله ميسي بأنه لفتة استثنائية لأنه تكريم لأسطورة كرة القدم، دييجو أرماندو مارادونا، الذي توفى قبل أيام من ذلك الاحتفال.