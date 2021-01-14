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بلباو يُقصي ريال مدريد من السوبر الاسباني

رياضة

2021-01-14 | 17:55
بلباو يُقصي ريال مدريد من السوبر الاسباني
2,080 مشاهدة

أطاح فريق أتلتيك بلباو بـ نظيره فريق ريال مدريد، بعد الفوز على حامل اللقب، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الخميس، على ملعب "لا روزاليدا" في نصف نهائي السوبر الإسباني.

انتهى شوط المباراة الأول، بتقدم النادي الباسكي، بهدفين نظيفين، الهدف الأول سجّله، راؤول جارسيا في الدقيقة 18، عكس سير اللقاء تمامًا، حيث استغل جارسيا غفلة دفاعية من قلبي الدفاع راموس وفاران، وانفرد بالمرمى وسدد بباطن القدم في مرمى كورتوا.

وفي الدقيقة 38، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ضد ريال مدريد، بعد خطأ من فاسكيز، داخل منطقة الجزاء، انبرى لها صاحب الهدف الأول، راؤول جارسيا وتمكن من إحراز الركلة بنجاح على يمين الحارس تيبو كورتوا.

في الشوط الثاني من المباراة، سيطر ريال مدريد أكثر على الكرة من أجل إحراز تقليص الفارق والعودة في النتيجة مرة أخرى، ولكن الحظ عاند النادي الملكي في أكثر من مناسبة.

الكرة رفضت الدخول للشباك، تارة بسبب القائم بعد تسديدة من ماركو أسينسيو، وأخرى بسبب العارضة بعد تصويبه من النجم الإسباني.

وفي الدقيقة 73، سجّل كريم بنزيما الهدف الأول لـ ريال مدريد، مُقلصًا الفارق للنادي الملكي، وكان حكم الراية ألغى الهدف لوجود حالة تسلل، لكن بعد العودة للـVAR تم احتساب الهدف بعد التأكد بعدم وجود تسلل على المهاجم الفرنسي.

وفي الدقيقة 85، تمكن بنزيما من جديد من هز شباك الحارس أوناي سيمون، بعد مراوغة دفاع النادي الباسكي، وسدد بشكل رائع في المرمى، ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود حالة تسلل صحيحة.

قبل نهاية المباراة بثوانٍ طالب سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، باحتساب ركلة جزاء، ولكن الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لم يحتسب الحكم شيء.

بهذا الفوز يغادر، ريال مدريد، حامل اللقب، المسابقة من نصف النهائي، بينما أتلتيك بلباو يتأهل للنهائي، لملاقاة برشلونة، الأحد المُقبل.
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