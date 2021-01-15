النوارس يستعدون للمتصدر بالقوة الضاربة

ويواصل النوارس التدريبات على ملعب الشالجية، حيث شهدت تدريبات اليوم مشاركة لاعبي المنتخب الوطني جلال حسن ومصطفى محمد وضرغام اسماعيل وحسين علي بعد العودة من الامارات.وستقام المباراة بين الفريقين بعد غد الاحد على ملعب النجف الاولمبي في تمام الساعة السادسة مساءً.ويحتل الزوراء المركز الرابع برصيد 22 نقطة، فيما يتربع نفط الوسط على صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة.