مواعيد مباريات اليوم في العراق والعالم

وتقام مباريات اخرى في انجلترا والمانيا وفرنسا، ابرزها لقاء فولهام وتشيلسي ودورتموند وماينز وانجيه وباريس سان جيرمان.وفيما يلي مواعيد المباريات:الدوري العراقي الممتاز12:45 الكهرباء X نفط ميسان14:00 السماوة X الصناعات الكهربائية14:00 امانة بغداد X الديوانية14:45 زاخو X القاسم17:15 الميناء X النفطالدوري الإنجليزي20:30 فولهام X تشيلسيالدوري الألماني21:00 بروسيا دورتموند X ماينزالدوري الفرنسي23:00 أنجيه X باريس سان جيرمانمونديال اليد20:00 مصر X مقدونيا الشمالية20:00 المغرب X البرتغال20:00 النمسا X فرنسا22:30 الجزائر X آيسلندا