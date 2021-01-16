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العراق أمام اختبار حقيقي لاستضافة "خليجي 25"

رياضة

2021-01-16 | 03:57
العراق أمام اختبار حقيقي لاستضافة "خليجي 25"
306 مشاهدة

اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان العراق يمر باختبار حقيقي لاستضافة بطولة كأس الخليج "خليجي 25".

وقال درجال عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" ان "وزارة الشباب والرياضة ومعها المؤسسات الرياضية والحكومية والمدنية والإعلام ولجان العمل التطوعي ستكون أمام مسؤولية واختبار حقيقي للنجاح في أسبوع عمل يجب أن يكون ناجحًا بامتياز".

وأضاف "اننا مقبلون على استضافة لجنة فنية مختصة من دول الخليج العربي لتقييم وضع البصرة ومنشآتها الرياضية والخدمية وإمكانياتها لاستضافة بطولة كأس الخليج 25 نهاية العام الحالي، فضلاً عن المباراة الودية التي ستجمع منتخبنا الوطني بكرة القدم مع شقيقه المنتخب الكويتي".

ومن المقرر ان يصل الوفد الى البصرة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.
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