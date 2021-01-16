البصرة جاهزة لودية العراق والكويت

وقال مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات طالب جابر في بيان للوزارة إن "ملاكات الوزارة ومحافظة البصرة باشرت وحسب توجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بتهيئة مدينة البصرة الرياضية التي تضم ملعبين رئيسين فضلًا عن ملاعب التدريبات والمنشآت الأُخرى لتكون جاهزة لاستقبال وفد خليجي 25 وأيضًا احتضان الديربي الخليجي بَينَ العراق والكويت".وأضاف جابر أن "الاستعدادات تَجري على قدمٍ وساق لإظهار قدرة العراق على تنظيم النسخة الجديدة من بطولة خليجي 25 في البصرة بطريقةٍ مبهرة".ومن المؤمل أن تزور اللجنة المكلفة من قبلِ الاتحاد الخليجي، البصرة في الـ26 من الشهر الجاري.