علاء محيسن يقود الكهرباء للفوز على نفط ميسان في ممتاز الكرة
صعق الكهرباء ضيفه نفط ميسان بفوز مثير 1-0 في اللقاء الذي احتضنه ملعب التاجي لحساب مباريات الاسبوع الـ14 من الدوري الممتاز بكرة القدم.
ويدين الكهرباء في فوزه الى مهاجمه علاء محيسن، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثانية، ليهدي فريقه ثلاث نقاط مهمة حسنت موقفه في ترتيب اندية الدوري الممتاز.
الكهرباء ارتقى بهذا الفوز الى المركز الثامن برصيد 18 نقطة ، بينما توقف رصيد نفط ميسان عند النقطة 21 في المركز السادس.
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