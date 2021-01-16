"الايجابية" تتصدر المشهد في لقاء بغداد والديوانية

واقيمت المباراة على ملعب بغداد لحاسب الاسبوع الـ14 من المسابقة.وبعد مرور 8 دقائق نجح الديوانية في افتتاح التسجيل عن طريق فلاح عبد الكريم في الدقيقة 8.بعدها كيف بغداد من هجماته ونجح في تسجيل التعادل بتوقيع جبار كريم في الدقيقة 71.وبهذا التعادل اصبح رصيد بغداد 19 نقطة في المركز الثامن، اما الديوانية فاصبح رصيده 17 نقطة في المركز الثامن عشر.وفي لقاء اخر، تغلب السماوة على الصناعات الكهربائية 2-0.