عبد الاله يشكو حمودي لدى محكمة المنازعات الرياضية

وذكر بيان عن مكتب عبد الاله ان "رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية سرمد عبدالاله محمد يتقدم بشكوى جديدة لدى محكمة المنازعات الرياضية للطعن في عدم شرعية الدعوة الموجهة من رعد حمودي سلمان الى الاتحادات الوطنية الاولمبية لحضور اجتماع الجمعية العامة في ١٠ شباط ٢٠٢١".واضاف ان "المحامي محمد مجيد الساعدي تقدم بلائحة تتضمن تثبيت ثمانية مخالفات في كتاب رعد حمودي المنشور يوم امس في موقع اللجنة الاولمبية العراقية".