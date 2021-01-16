شهد مدرباً لنادي الميناء

وخسر الميناء اليوم امام النفط بهدف دون رد في دوري الكرة الممتاز.وذكر النادي في بيان ان "ادارة نادي الميناء وعلى لسان رئيسها محمد جابر، قررت اقالة الكادر الفني للفريق".واضاف ان "ادارة الميناء تسمي المدرب عبد الغني شهد مدرباً للميناء خلفاً للروماني تيتا".