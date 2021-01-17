اليوم.. مباريات مثيرة في العراق والعالم

يشهد اليوم الاحد اقامة العديد من المباريات المهمة في العراق ودول العالم.



وتختتم مباريات الاسبوع الـ14 من الدوري العراقي اليوم باقامة خمس مباريات.



وفي اسبانيا، يحتضن ملعب لا كارتوخا نهائي كأس السوبر بين برشلونة وبيلباو.



مباريات الدوري العراقي الممتاز:





13:45 نفط البصرة X النجف 14:00 الحدود X الكرخ 16:00 القوة الجوية X أربيل 18:15 نفط الوسط X الزوراء





نهائي كأس السوبر الاسباني



23:00 برشلونة X أتلتيك بيلباو



الدوري الانجليزي الممتاز



17:00 شيفيلد يونايتد X توتنهام هوتسبير 20:30 الطلبة X الشرطةنهائي كأس السوبر الاسباني23:00 برشلونة X أتلتيك بيلباوالدوري الانجليزي الممتاز17:00 شيفيلد يونايتد X توتنهام هوتسبير 19:30 ليفربول X مانشستر يونايتد 22:15 مانشستر سيتي X كريستال بالاس





الدوري الايطالي

14:30 نابولي X فيورنتينا 17:00 كروتوني X بينفينتو 17:00 ساسولو X بارما 20:00 أتلانتا X جنوى



الدوري الالماني 22:45 انتر ميلان X يوفنتوسالدوري الالماني 17:30 بايرن ميونيخ X فرايبورغ 20:00 آينتراخت فرانكفورت X شالكه 04