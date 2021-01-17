أيمن حسين يطير بالصقور للصدارة المؤقتة

واستطاع حسين ان يسجل ثنائية لفريقه في الدقيقتين 49 و68، بينما سجل حسين جبار هدفاً في الدقيقة 63.وتلقى أيمن حسين بطاقة صفراء في المباراة ستحرمه عن مواجهة الفريق المقبلة أمام الشرطة.وتلقى لاعب اربيل ايرتون ريبيرو سانتوس بطاقة حمراء في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.القوز منح الثقور ثلاث نقاط وضعتهم في الصدارة مؤقتاً برصيد 28 نقطة، فيما توقف رصيد اربيل عند النقطة 17 في المركز الحادي عشر.