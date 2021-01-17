ثنائية مهند عبد الرحيم تقود النوارس لانتصار مهم على عندليب الفرات

عبد الرحيم نجح في تسجيل ثنائية فريقه في الدقيقتين 19 و46، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة حسنت موقفه في سلم الترتيب.الفوز منح النوارس ثلاث نقاط وضعتهم في المركز الثالث برصيد 25 نقطة، فيما تجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 27 في وصافة الترتيب.