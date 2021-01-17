ثنائية مهند عبد الرحيم تقود النوارس لانتصار مهم على عندليب الفرات
قاد المهاجم مهند عبد الرحيم فريقه الزوراء لفوز مهم على مضيفه نفط الوسط 2-0 في اللقاء الذي اقيم على ملعب النجف الاولمبي لحساب مباريات الاسبوع الـ14 من الدوري الممتاز بكرة القدم.
عبد الرحيم نجح في تسجيل ثنائية فريقه في الدقيقتين 19 و46، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة حسنت موقفه في سلم الترتيب.
الفوز منح النوارس ثلاث نقاط وضعتهم في المركز الثالث برصيد 25 نقطة، فيما تجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 27 في وصافة الترتيب.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا