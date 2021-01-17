بلباو يقهر برشلونة ويتوج بالسوبر الاسباني

المباراة بدأت بهدوء من جانب الفريقين مع حذر واضح خوفًا من استقبال أي هدف، إلا أنّ السيطرة كانت من جانب بيلباو.بيلباو انتظر حتى الدقيقة 26 حتى يسدد أول كرة على مرمى تيرشتيجن من توقيع كابا لكن الحارس الألماني كان لها بالمرصاد.برشلونة حاول شن هجماته على مرمى الفريق الباسكي لكن اللمسة الأخيرة دائمًا لم تكن منضبطة، وتسديدة ميسي جاءت خارج المرمى.وجاءت الدقيقة 40 لتشهد هدف برشلونة الأول بعد هجمة وصلت إلى ديمبيلي على الرواق الأيمن ليمررها إلى الخلف إلى ميسي الذي لعبها نحو جوردي ألبا ثم استلم منه الكرة ليسددها لكن الدفاع تصدى لتقف أمام جريزمان الذي حولها إلى الهدف الأول.ولم تدم احتفالات برشلونة بالهدف الأول كثيرًا، إذ جاء ويليامز ولعب كرة عرضية في الدقيقة 42 ليباغت دي ماركوس ألبا ويلمس الكرة ويحولها لهدف التعادل.الدقائق الأخيرة من الشوط الأول شهدت محاولات من الفريق الباسكي للتقدم لكن لم تشكل الفرص أي خطورة.ميسي حاول أن يبدأ الشوط الثاني بهدف التقدم من مخالفة على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار المرمى.المحاولة الثانية لبرشلونة جاءت في الدقيقة 55 بعد تمريرة من ألبا إلى جريزمان لكن الأخير لعبها سهلة في يد الحارس.ورغم أنّ برشلونة كان الأفضل، لكن بيلباو تعادل في الدقيقة 57 بعد عرضية من مونياين حولها راؤول جارسيا إلى الشباك لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.عادت الأمور بعدها إلى برشلونة لكن دون أي خطورة حقيقية، بينما استغل بيلباو خطأ من أراوخو في التمرير ليدشن هجمة في الدقيقة 66 لكن التسديدة كانت خارج المرمى من ويليامز.الدقيقة 77 حملت تسجيل أنطوان جريزمان للهدف الثاني بعد تمريرة من جانب ألبا ليمنح للنادي الكتالوني التقدم.برشلونة حاول من مرتدة في الدقيقة 84 أن يضيف الثالث من مرتدة سريعة بدأت بديمبيلي وصلت إلى جريزمان ثم ميسي ثم دي يونج لكن الأخير لعبها عرضية ليتصدى لها الحارس ويخمد خطورتها.الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حملت هجمات من جانب بيلباو لكن برشلونة لجأ إلى الدفاع بشكل جيد لكن رغم ذلك نجح بيلباو في تسجيل التعادل.الدقيقة 90 شهدت هدف جديد من بيلباو عن طريق أسيير فيلاليبري من ركلة حرة لعبها مونياين ليتعادل في النتيجة.بيلباو أكد رغبته في حصد اللقب حينما بدأ الشوط الثالث بقوة وسدد ويليامز كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 94 لتخدع الحارس وتهز الشباك.المباراة شهدت أيضًا لقطة تاريخية بحصول ليونيل ميسي على بطاقة حمراء في الدقيقة 120 للمرة الأولى في تاريخه بقميص البلوجرانا.ورغم المحاولات لبرشلونة لكن الفرص لم تكن كافية للتسجيل وانتهت المباراة بانتصار الفريق الباسكي وحصد أول لقب للمدرب مارسيلينو.جدير بالذكر أنّ آخر نهائي خسره برشلونة قبل السوبر كان أيضًا أمام برشلونة وذلك في كأس الملك موسم 2018-2019 مع فالنسيا.