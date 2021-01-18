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غريزمان: خسرنا السوبر بسبب الاخطاء الدفاعية

رياضة

2021-01-18 | 06:24
غريزمان: خسرنا السوبر بسبب الاخطاء الدفاعية
1,124 مشاهدة


أقر مهاجم برشلونة، الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي تكفل بتسجيل هدفي فريقه في شباك أتلتيك بلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب لا كارتوخا، والذي حسمه الفريق الباسكي بنتيجة 3-2، بأنه مستاء وغاضب من الخسارة.

وقال المهاجم الدولي في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة أن "خسارة أي نهائي، يسبب له كل المشاعر السيئة، في الوقت الذي أثنى فيه على الفريق الباسكي"، مشيراً إلى أن "الفرق التي تلعب تحت إمرة المدرب المخضرم مارسلينو غارسيا تورال تضغط بشكل جيد للغاية، ولكنه أرجع الهزيمة إلى بعض الأخطاء الدفاعية، وفي استراتيجية التحضير للمباراة على مدار الأسبوع".

واختتم صاحب 29 عاماً تصريحاته: "لا أعرف إذا كنا قد دافعنا بشكل سيء في الأهداف الثلاثة، ولكنها في النهاية تفاصيل مهمة للفوز بالمباريات، لم أشاهد لقطة طرد ميسي في نهاية المباراة، ولا أعرف ماذا حدث؟".
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