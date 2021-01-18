وزير الشباب يقدم طلباً للكاظمي بشأن مباراة العراق والكويت

وسيتواجه المنتخبان على ملعب البصرة الدولي في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي بحضور رئيسي الاتحادين الدولي والاسيوي.وقال درجال لعدد من وسائل الاعلام من بينها السومرية، "قدمنا طلباً لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالسماح لدخول 25 الف مشجع لملعب المباراة".واضاف ان "دخول المشجعين سيتم من خلال الالتزام بالتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية التي اعلنت عنها اللجنة العليا للصحة والسلامة".