التطبيعية تطالب الكاظمي بايقاف "التجاوزات المنظمة" على درجال

وذكرت الهيئة في بيان، ان "الهيئة التطبيعية تستنكر الحملة المغرضة ذات التوجهات المريبة للشك التي يتعرض لها وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، من الإساءة لغايات معروفة، وتعدُ محاولات يائسة لخفافيش الليل من أجل التحكم بالمشهد الرياضي الذي عانى سلبيات عديدة تنخر في جسدهِ منذ سنوات".واضافت ان "التطبيعية تستغرب توقيت الحملة المغرضة الذي يتزامن مع الاستعدادات الجارية لاحتضان الاشقاء الكويتيين في البصرة الفيحاء، والتي تكشف بوضوح عن عدم الرغبة لدى البعض من توطيد العلاقات العربية أملا منهم في إيقاف عجلة التطور الرياضي لكي يعتاشوا على موائد الفساد".واكدت التطبيعية أن "وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، رمزٌ كروي، قدم الكثير لمنتخباتنا الوطنية مع زملائه اللاعبين، وما زال ابناء شعبنا الطيب يستذكرون تلك الإنجازات بفخرٍ واعتزاز".وأعربت التطبيعية عن املها من "الجهات ذات العلاقة التصدي بحزمٍ لكل محاولة خارجة عن القانون هدفها الاساءة لنجوم كرتنا وأعلامها الشاخصة، مع ضرورة طي صفحات التشهير المبرمجة لإنهاء الخلافات، والعمل باتجاه خدمة رياضة الوطن".وطالبت الهيئة التطبيعية رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإيقاف "تلك التجاوزات المنظمة التي تريد العبث بالمفصل الرياضي، وتخريب النسيج الاجتماعي للشعب العراقي، وإشاعة الفوضى في جميع مجالات الحياة".